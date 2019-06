Am Montag, 1. Juli, können Schülerinnen und Schüler den Kinderchor „Lollipops“ besuchen und kräftig mitsingen. Eingeladen sind besonders Jungen und Mädchen, die zurzeit in der 2. Klasse sind oder diese ab Sommer besuchen werden. Die Liedauswahl des Kinderchores ist sehr abwechslungsreich, heißt es in einer Mitteilung der „Lollipops“. Es geht dabei um Menschen, um Tiere und die Natur. Ebenso werden Lieder zum Lob Gottes gesungen und diese bei unterschiedlichen Auftritten vorgetragen. Gelernt werden neue Lieder, aber auch solche, die Eltern oder Großeltern schon in ihrer Kindheit gesungen haben. Zum Kennenlerntag haben die „Lollipops“ ein Begrüßungslied eingeübt und wollen anschließend gemeinsam mit den Gästen von der Freude singen, ebenso von einer Astronautin, es wird um Freundschaft gehen und um die Beziehung einer Katze zu einer Maus.

Der Kinderchor trifft sich jeden Montag von 15.15 bis 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Lenhartzweg 8. Die Teilnahme ist kostenfrei.