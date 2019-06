Mit Ehrungen begann am Fronleichnamstag das Schützenfest in Overbeck. Helmut Knebelkamp ist 70 Jahre Mitglied. Als der 1. Vorsitzende Heinz Kemper ihm deshalb eine Plakette überreichte, applaudierte die angetretene Schützenschar lautstark. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Jutta und Volker Berlemann, Helmut Haarlammert, Ulrich Hölscher, Marietta Hülsmeier sowie Brigitte und Gerd Lebrecht ausgezeichnet. Für langjährige Mitarbeit im Vorstand ehrte der Verein Klaus Buddemeier und Helmut Steinacker.

Die Schießwarte der Overbecker Schützen, Lennard und Manuel Kemper, überreichten anschließend zahlreiche Schützenschnüre und Pokale. Die Bedingungen für die goldene Schützenschnur erfüllten im abgelaufenen Vereinsjahr Friedhelm Dowidat und Lennard Kemper. Eine Schützenschnur in Silber erhielt Manuel Kemper. Gerda Schröerlücke, Melanie Aufderhaar, Kerstin Buddemeier, Sabrina Bülow, Udo Aufderhaar und Hans Hülsmeier tragen nun eine grüne Schützenschnur. Vereinsintern ausgeschossene Pokale errangen Melanie Aufderhaar, Manuel Kemper, Lennard Kemper, Sabrina Bülow, Kerstin Buddemeier und Gerda Schröerlücke.

Das Königspaar 2019 in Overbeck bilden Rudi und Gerda Schröerlücke – wie vor 30 Jahren bereits einmal. Zum Hofstaat gehören Sabrina Bülow und Jürgen Gehling sowie Saskia und Matthias Schröerlücke.

Bei den Jugendlichen errang Malena Bülow die Königswürde. Ihren Hofstaat bilden Lina Braak, Mats-Ole Bülow und Noah Schröerlücke.

Am Sonntag traten die Schützen an, um die neuen Hofstaaten zum Festplatz zu holen. Unterstützung fanden sie dabei vom „Spielmannszug Westladbergen“. Auf dem Rückweg wurde am Ehrenmal der Verstorbenen und Gefallenen der Bauerschaft gedacht. Die Ansprache hielt Pastorin Dörthe Philipps. Der Posaunenchor Ladbergen untermalte die Kranzniederlegung.

Der Musikverein Ladbergen spielte zum Platzkonzert im Festzelt auf. Dort hatten die Vereinsdamen wieder eine Cafeteria vorbereitet. Am späteren Nachmittag gratulierten Abordnungen der Nachbarvereine den Majestäten. Den Abschluss des Schützenfestes bildete der Festball, bei dem erneut DJ Andre die stimmungsvolle Musik vorgab.