Dorfsheriff verabschiedet sich

„Das Beste, was mir passieren konnte“, sagt der 62-Jährige heute über die Entscheidung, sich Ende 2004 auf den Posten des Bezirksbeamten in seinem Wohnort zu bewerben und die Nachfolge von Reinhard Witzke anzutreten. Zuvor hatte er bereits gut drei Jahre als Polizist in Lienen und davor seit 1979 im Streifendienst der Wache Lengerich gearbeitet. „Obwohl mir das auch immer viel Spaß gemacht hat.“ Doch seine letzte berufliche Station in „seinem“ Ladbergen, wo der Schalker Junge mit seiner Frau seit Ende 1980 sesshaft ist, war dann doch die schönste – das muss er gar nicht groß betonen, das merkt man ihm im Gespräch an.

Ergo sollte derjenige, der Andreas Milfeit durch Ladbergen begleitet, Zeit mitbringen. Hier ein kurzes Winken, da ein Schwätzchen und immer ein offenes Ohr für die Fragen und Sorgen seiner Mitbürger. Er ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund – und so kann es schon mal vorkommen, dass er dem einen oder der anderen beim privaten Einkauf auf Nachfrage dienstliche Ratschläge mit auf den Weg gibt. „Macht aber nichts“, wie er schmunzelnd verrät. „Wenn ich die Zeit hatte. . . .“

Er ist Polizist durch und durch – und zwar einer zum Anfassen. Das war ihm immer wichtig. „Ins Gespräch kommen, aufklären und auf das Verständnis des Gegenüber setzen“. Mit dieser Masche, sagt er, sei er stets gut gefahren. „So ließ sich bereits vieles aus der Welt schaffen. Außerdem habe ich immer betont, dass sich die Leute nicht nur bei einem unguten Bauchgefühl bei der Polizei melden dürfen. Wir sind ein Serviceunternehmen für die Bürger“, schiebt er hinterher. Das hat er gerade bei seinen regelmäßigen Besuchen im Seniorentreff, bei denen er über Themen wie den Enkeltrick berichtete, immer wieder gesagt. „Schön, wenn die Leute dann später mal angerufen haben, um zu berichten, dass sie einem potenziellen Gauner nicht auf den Leim gegangen sind.“

Apropos: Die Arbeit mit den Menschen – auch im Rahmen der Verkehrserziehung der Jüngsten – hat ihm über all die Jahre am meisten Spaß gemacht. Da verwundert es auch nicht, dass er beim Sachen zusammenpacken in den vergangenen Tagen zig Bilder und Basteleien von Kindern, die ihn im Lauf der Jahre besucht haben, vorsichtig verstaut hat.

Ansonsten hinterlässt er seinem Nachfolger, der Anfang September eingeführt werden soll, ein bestelltes Feld. „Ladbergen ist ein wirklich sicheres Pflaster“, sagt Lengerichs Wachleiter Walter Lüttmann anerkennend. Seine Leute werden in der Zwischenzeit die Vertretung übernehmen und auch während der üblichen Sprechstunden-Zeiten montags von 12 bis 13 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 18 Uhr vor Ort sein.

Vieles hat Andreas Milfeit in den zurückliegenden Jahren erlebt – „viel Schönes, manchmal auch Trauriges, wenn man beispielsweise Todesnachrichten überbringen musste. Aber das kam glücklicherweise nur selten vor“. Ansonsten reichte seine Tätigkeit von Anzeigenaufnahmen über Ordnungswidrigkeiten und Präsenzstreifen bis hin zu Haftvollstreckungen. Bei vielen Veranstaltungen war er dabei, und bei einer seit Jahren mittendrin. So lief der Ladberger beim Bollerwagenumzug an Rosenmontag mit einem kräftigen „Helau“ stets vorneweg.

Die Polizei: dein Freund und Helfer. Andreas Milfeit hat diese Beschreibung verkörpert. Ein sympathischer Mann, der seinen Beruf mit Leib und Seele ausgeübt hat. Entsprechend sieht er seinem „Rentnerdasein“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Dabei dürfte ihm keineswegs langweilig werden. „Haus, Garten, Enkelkinder und ausgedehnte Fahrradtouren mit meiner Frau“, nennt er als künftige Tätigkeiten. Vielleicht fällt der Umstieg auf den privaten Drahtesel da doch gar nicht so schwer. Und auch wenn der Dorfsheriff geht, der „Andi“ bleibt.