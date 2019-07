Am Mittwoch, 3. Juli, lädt die Gemeindeverwaltung nicht nur um 18.30 Uhr zum Bürgerworkshop „Ladbergen setzt auf‘s Rad“ in den großen Sitzungssaal des Rathauses. Zeitgleich schaltet sie auch die Befragung auf der Gemeinde-Homepage zum Thema Radverkehr online (www.ladbergen.de). Dort können Bürger wünschens ­werte Radverbindungen in virtuellen Karten einzeichnen und bestehende Defizite und Mängel im Radwegenetz aufzeigen können. Gleichwohl hofft Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann, dass am Abend viele Bürgerinnen und Bürger den Weg ins Rathaus finden, um mitzudiskutieren, wenn es um den zukünftigen Radverkehr in Ladbergen geht. Wie kann er gefördert werden? Welche Mängel bestehen bereits? Und was kann dazu beitragen, dass der Radverkehr an Attraktivität gewinnt? „Außerdem sollen die Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, Anregungen an das Projekt-Team zu richten und Ideen mit auf den Weg zu geben. Die Ergebnisse des Abends fließen in das Radverkehrskonzept Ladbergen ein, das derzeit im Auftrag der Gemeinde vom Fachbüro „energielenker“ aus Greven erstellt wird.