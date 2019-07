Klimanotstand in Ladbergen?

Konstanz war am 2. Mai die erste Stadt, die auf Anregung der lokalen Fridays-for-future-Bewegung in Deutschland den Klimanotstand ausrief und damit alle politischen Entscheidungen unter Klimavorbehalt stellte. Mittlerweile wird die Liste der Städte und Gemeinden, die sich dem anschließen, fast täglich länger. Auch Münster und Telgte haben im Mai eine entsprechende Resolution beschlossen. Eine solche haben nun auch die Ladberger Grünen beim Bürgermeister eingereicht.

Wie deren Fraktionssprecher Jörg Berlemann im Antrag dazu schreibt, sollen in der Gemeinde „alle politischen Entscheidungen zukünftig mit Blick darauf betrachtet werden, ob sie klimafreundlich, klimaschädlich oder klimaneutral sind. Die Beschlussvorlagen sind dementsprechend zu ergänzen.“

Als Begründung führen die Grünen an, dass trotz weltweiter Bemühungen über Jahrzehnte, den Ausstoß von Klimagasen zu reduzieren, deren Konzentration Jahr um Jahr zunimmt. „Auch bei uns in Ladbergen werden die Folgen spürbar und offensichtlich, wie der Dürresommer des Jahres 2018 gezeigt hat. Nicht zuletzt waren die vergangenen fünf Jahre die laut Umweltbundesamt durchschnittlich wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.“

Vor dem Hintergrund, dass sich Deutschland im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet habe, Maßnahmen zu ergreifen, um die Erwärmung der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen und von deren Einhaltung „meilenweit entfernt“ sei, „ist es umso wichtiger, dass die Kommunen sich ihrer Verantwortung stellen und zur Erreichung dieser Klimaziele mit den verfügbaren kommunalen Einflussmöglichkeiten beitragen“, so Berlemann.

Diesbezüglich sei zwar anzuerkennen, „dass sich die Gemeinde Ladbergen mit Politik und Verwaltung und den Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Jahren durch eine Vielzahl von Maßnahmen – darunter auch etliche von der Fraktion Die Grünen beantragten – auf den Weg gemacht und bereits Erfolge erzielt hat. Es ist gleichzeitig aber absehbar, dass diese Anstrengungen bei weitem noch nicht ausreichen.“

Folglich sei es „an der Zeit zu handeln“. Ergo fordert die Partei in ihrem Antrag – am Donnerstag, 4. Juli, auf der Tagesordnung der öffentlichen Ratssitzung um 19 Uhr – „dass zukünftig alle Beschlussvorlagen um den Punkt „Klimafolgen“ ergänzt werden, und dargestellt wird, inwiefern und in welchem Maße zur Realisierung vorgesehene gemeindliche Maßnahmen und Projekte sich förderlich, neutral oder schädlich auf das Klima auswirken.“ Damit schließen sich die Grünen einer Bürgeranregung an, die der Gemeinde bereits vorliegt.