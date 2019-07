Nun ist die EGST am Zug

Ladbergen -

Gelber Sack oder gelbe Tonne? Wie sollen Leichtverpackungen ab dem Jahr 2021 in der Gemeinde entsorgt werden? Am besten man hat die Wahlmöglichkeit zwischen beiden Varianten – dafür sprachen sich nicht nur die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses vergangene Woche aus. Auch der Rat folgte dieser Auffassung am Donnerstag.