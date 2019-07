Prosit auf die Gemütlichkeit

Bierfest in der „guten Stube“

Ladbergen -

O zapft is: Das Bierfest lockte am Wochenende in die „gute Stube“ des Heidedorfs. Nach der Premiere vor zwei Jahren gab es nun die zweite Auflage, um ein Prosit der Gemütlichkeit zu erleben. Mit großem Erfolg, trotzten dem Regenwetter doch zahlreiche Ladberger und auswärtige Liebhaber des „kühlen Blonden“. Die Organisatoren ermöglichten den Genuss von über 25 Biersorten. Von herb bis süß war für jeden Gaumen etwas dabei.