Benzingespräche zwischen 250 Autos

Ladbergen -

„Wenn die Fahrzeuge jünger als 25 Jahre sind, werden sie wieder weggeschickt“, sagte Kathrin Stähr mit einem gewissen Schmunzeln, aber aus Überzeugung. Immerhin wollte man weder Teilnehmer noch Besucher beim „KULT Young- and Oltimer-Treffen“ enttäuschen. Ergo durften am Sonntag „nur“ Autos mit Baujahr bis 1994 auf die Ferienanlage des Regenbogen-Camps an der Buddenkuhle fahren – aber das waren eine ganze Menge.