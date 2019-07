Ratsbeschlüsse im Minutentakt

Ladbergen -

Die meisten Themen waren in den entsprechenden Ausschüssen bereits zu genüge vorbesprochen worden, ergo ging es während der jüngsten Ratssitzung dann auch ganz schnell: So wurden nicht nur diverse Änderungen von Bebauungsplänen in Sekundenschnelle durchgewunken, auch die Themen Erstellung eines Wirtschaftswegekonzepts auf Antrag der SPD und Sanierung der Dorfstraße auf Intention der CDU wurden einstimmig verabschiedet.