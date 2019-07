Wie berichtet, hatten die Grünen den Antrag gestellt, die Gemeinde Ladbergen solle den „Klimanotstand“ ausrufen und künftig alle politischen Entscheidungen mit Blick darauf betrachten, ob diese klimafreundlich, klimaschädlich oder klimaneutral sind. Weil es, wie Jörg Berlemann ( Die Grünen ) während der Sitzung ausführte, „nicht mehr fünf vor, sondern fünf nach zwölf ist“.

Während Bürgermeister Udo Decker-König einwandte, dass dieses Vorhaben „einen gewissen Personalaufwand“ erfordere, störte sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Günter Haarlammert an dem Namen, impliziere er doch, „als hätten wir diesbezüglich nichts gemacht. Was nicht stimmt“. Zwar müsse das Thema noch eingehend in der Fraktion beraten werden, doch könne er sich nicht vorstellen, dass seine Partei dem Antrag zustimmen werde, so Haarlammert. Er bezeichnete das Ausrufen des Klimanotstands als „plakativen Aktionismus statt sachgerechter Politik“ und plädierte für ein Bürgerforum, um das Thema Klima anzugehen.

Berlemann entgegnete, dass in der Gemeinde fraglos vieles passiert sei, „das auf Grund der Dringlichkeit aber nicht ausreicht“. Gleichwohl konnte er sich damit anfreunden, das Thema in den Umweltausschuss zu verweisen, der am 19. September tagt – ein Vorschlag, der einstimmig angenommen wurde.