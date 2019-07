„Na, was habt Ihr denn hier für alte Schätzchen?“, fragt einer der zufällig Vorbeikommenden voller Anerkennung. Ob ein Miele-Zweirad von 1932, eine Puch mit 50-jähriger Betriebszeit oder die BMW Baujahr 1983: „30 Jahre müssen sie mindestens alt sein“, sagt Heinz Lagemann , der mit der Miele am Treffpunkt an der Kreissparkasse vorgefahren ist. Vor fünf Jahren hat sich die Gruppe auf Bestreben von Eckhard Kipp gegründet und „sich immer weiterentwickelt“, wie Lagemann erzählt.

In der Sommersaison kommen die Zweirad-Freunde zwei Mal im Monat zusammen. „Eine Stunde juckeln wir dann erst mal rum“, so Lagemann. Ein Ziel werde kurzfristig ausgesucht, dann gehe es los.

Es sind alles Zweitakter-Motoren, die maximal 55 Stundenkilometer auf den Tacho bekommen. Bei den Ausfahrten beschränken sich die Fahrer allerdings auf bis zu 40 km/h. „Wir wollen ja auch was von der Gegend sehen“, sagt Heinz Lagemann mit einem Schmunzeln. Und Diethelm Jasper-Hildebrand fügt mit einem Lachen hinzu: „Manchmal winken uns auch hübsche Frauen zu. Dann winken wir selbstverständlich zurück.“

Etwas Besonderes unter den fraglos allesamt sehenswerten Zweirädern ist die alte Phänomen, die lange Zeit im Schuppen des Onkels stand. „Die hat da vor sich hingegammelt“, erklärt Helmut Haarlammert. Vor 20 Jahren begann der Ladberger, sie zu restaurieren. Zwei Jahre lang war er damit beschäftigt. Wenn man selber schrauben könne, ginge das ja alles, meint er. „Ich musste einiges von Bekannten machen lassen.“

Kürzlich hatten die motorisierten Ausflügler gleich mehrere Ziele. Erst besuchten sie das Young- und Oldtimer-Treffen an der Buddenkuhle. Und nach der etwa zweistündigen Tour durch die Gegend machte die Gruppe einen Abstecher zum Bierfest. Man traf sich natürlich nur auf ein Alkoholfreies – denn sein altes Schätzchen nach Hause schieben, das wollte keiner der Zweirad-Freunde.