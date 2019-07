Sommerloch bei den Konserven

Ladbergen -

Urlaub, Reisezeit und Freizeitaktivitäten bremsen den Zustrom der Blutspender. Es ist Sommer, viele Menschen fahren in den Urlaub oder verfolgen Sportereignisse vor dem Fernseher. Die Blutkonserven werden knapp. Gleichzeitig häufen sich im Ferienverkehr die Unfälle, so dass mehr Blutkonserven als sonst benötigt werden. Um Engpässe in der Blutversorgung zu vermeiden, sucht der DRK-Blutspendedienst West dringend nach Spendern.