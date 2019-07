Wer mit dem Gedanken spielt, sich als nächstes Auto ein E-Fahrzeug zuzulegen, braucht oft Entscheidungshilfen. Auf dem Wochenmarkt war jetzt die Aktion „NRW-Roadshow Elektromobilität“ zu Gast, eine Kooperation der Energieagentur.NRW, des Unternehmens eShare.one und der Gemeindeverwaltung. Drei E-Autos und zwei elektrisch unterstützte Lastenfahrräder standen zur Probefahrt bereit.

In welcher Zeit kommt man mit einem E-Auto von Null auf Hundert? Wie viele Kilometer Reichweite hat das Gefährt? Und welche Fördermittel gibt es für den Autokauf samt Ladestation? Das waren nur einige der Fragen, die den Experten vor Ort gestellt wurden. Genau dafür war die Aktion „E-Mobilität erlebbar machen“ auch gedacht, wie Alexandra Kattmann , Klimaschutzmanagerin der Gemeinde, sagte.

„Die E-Mobilität ist nicht mehr aufzuhalten“, zeigte sich Uwe Gösser (eShare.one) überzeugt. Jörg Hawerkamp sah das „zumindest zu diesem Zeitpunkt“ noch nicht so. Er plane, als nächstes Auto einen Diesel zu kaufen. Das werde nicht mehr lange möglich sein, meinte Gösser, denn: „Verbrenner werden in fünf Jahren nicht mehr hergestellt“, war er sich sicher. Aufgrund von CO-Steuer und steigenden Versicherungskosten seien diese bald nicht mehr gefragt, warb der Referent für die elektrische Art der Fortbewegung. Er erläuterte etwa den Aspekt der Reichweite, ein Hinderungsgrund sicherlich für viele, umzusteigen. Mehrere hundert Kilometer können zurückgelegt werden, zudem „hat zum Beispiel Tesla alle 150 Kilometer auf den Autobahnen Ladestationen installiert“, so Gösser. Ein Ladevorgang dauere nur einige Minuten. Zudem fänden 80 Prozent aller Ladevorgänge zu Hause oder am Arbeitsplatz statt. Der Aufbau eines Ladegeräts in der eigenen Garage werde mit Fördermitteln stark unterstützt.

Hawerkamp war in Sachen E-Mobilität zwiegespalten. „Es ist gut, Leute darauf aufmerksam zu machen“, lobte der Lienener die Veranstaltung. Trotzdem könne man mit „E-Fahrzeugen das Problem des Klimawandels nicht heute und auch nicht morgen lösen“, argumentierte er.

Einige Besucher zeigten Interesse an Lastenfahrrädern, ebenfalls elektrisch unterstützt. Etwa Manfred Höse, ein Zweirad-Vielfahrer. „Ob so ein Lastenfahrrad wohl praktisch für mich ist“, fragte er und stieg auf das Rad. „Es ist gewöhnungsbedürftig“, so sein Fazit nach kurzer Probefahrt. Für bestimmte Personengruppen, etwa für Eltern mit Kindern oder Lieferservices, sei das Produkt vielleicht interessant.

Birthe Schnitger (Energieagentur.NRW) fand die E-Lastenräder gerade für Kurzstrecken innerhalb des Orts vorteilhaft. „Es kann aber nicht die einzige Lösung sein“, erklärte die Klima-Netzwerkerin des Unternehmens. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und des Carsharings seien ebenfalls notwendig.

Die Gemeinde hat sich schon auf den E-Weg gemacht: Neben einer Ladestation am Kirchplatz ist der Kauf von fünf kommunalen Fahrzeugen samt Stationen beschlossene Sache. Geplant ist zudem, PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden zu installieren, wie Alexandra Kattmann berichtete. Bis jetzt sei der Anteil an E-Fahrzeugen im Heidedorf noch verschwindend gering. „Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben“, fand sie.

Und Jörg Hawerkamp, der dem Ganzen am Anfang sehr skeptisch gegenüber stand? Während der Probefahrt mit dem Tesla hatte sich seine Meinung etwas geändert. „Ich könnte mir jetzt durchaus vorstellen, ein E-Auto zu kaufen“, gab er zu. Er habe durch die Fahrt etwas dazugelernt. „Die Welt werden wir damit nicht retten können“, sagte der Testfahrer. „Aber die E-Mobilität ist ein Baustein dazu, dass das möglich wird.“