Henner will das beste Landmenü zaubern

Im Sommer 2009 standen zum ersten Mal sechs Landfrauen für „Land und lecker“ vor der WDR-Kamera und kochten ihr bestes Landmenü. In der Staffel zum zehnjährigen Bestehen der Sendung besucht der Sender sechs Familien aus den vergangenen zehn Jahren ein weiteres Mal. Dort steht inzwischen die junge Generation in den Startlöchern – weshalb sich zum ersten Mal auch Männer dem „Land und lecker“-Wettbewerb stellen. Unter anderem Henner Erpenbeck .

In der ersten Folge rollte der Oldtimer-Bus zum Obstgut Neuhollandshof in Wesel-Bislich am Niederrhein zu Leslie Clostermann (26). In der zweiten Folge, die am Montag, 22. Juli, ausgestrahlt wird, ist der 29-jährige Henner Erpenbeck der Hauptakteur. Der denkmalgeschützte Gräftenhof Gut Erpenbeck ist seit 1260 in Familienbesitz und einer von nur 14 Betrieben, die den geschützten „Westfälischen Knochenschinken“ produzieren dürfen.

Die weiteren Mitstreiter von Erpenbeck sind Simone Schmitz (33) in Weeze und Fabian Goertz (27), der in 17. Generation auf dem Gahmener Hof in Lünen lebt. Herzstück sind Rinder und Schweine in artgerechter Tierhaltung.

Familie Mölders betreibt mit ihren vier Kindern den Büffelhof Kragemann in Bocholt. Tochter Anna Mölders (25) liebt diese Tiere.

Zum Finale treffen sich alle Teilnehmer bei Florian Schulte Bisping (25). Der Auenhof in Telgte ist ein Milchviehbetrieb mit eigener Käserei.