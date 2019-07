Gemeinsam statt einsam

Ladbergen -

In Gemeinschaft schmeckt das Essen besser: Nach dieser Devise findet ab September eine neue regelmäßige Veranstaltung innerhalb des Seniorentreffs statt. Heißen soll sie „Gemeinsam gegen Einsam“ und die ältere Generation an einen Tisch bringen. Bereits jetzt hat der Seniorentreff einiges zu bieten, wie das neue Programmheft offenbart. Dieses wurde beim Treff am Dienstag, der unter dem Motto „bunter Nachmittag“ lief und auch einen Rückblick auf die vergangene Saison beinhaltete, ausgegeben.