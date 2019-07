Fast jeder, der vor 50 Jahren bereits das Licht der Welt erblickt hatte, hat seine ganz persönlichen Erinnerungen an jenen Tag, als Neil Arm­strong in den Morgenstunden des 21. Juli 1969 vorsichtig den ersten Fuß auf den Mond setzte. Das wird einmal mehr deutlich, als die WN im Seniorenheim Haus Widum auf Spurensuche gehen. Else Maneke , Friedhelm Sudhölter und Inge Ude, die zusammen 263 Jahre zählen, haben eine Menge über Neil Armstrong zu erzählen. Obwohl sich niemand von ihnen die Nacht um die Ohren geschlagen hat, um live am Fernsehen dabei zu sein.

„Im Radio gehört und dann die unglaublichen Bilder gesehen“: Das sagen sie alle. „Ein Wunder“, nennt es Inge Ude, schüttelt ungläubig den Kopf und zitiert sogleich den legendären Satz von dem kleinen Schritt für einen Menschen und dem Riesenschritt für die Menschheit. „Man konnte es einfach nicht glauben“, pflichtet ihr Else Maneke bei. „Ich war mit Malerarbeiten beschäftigt und habe dann gesehen, wie Neil Armstrong auf dem Mond rumtanzte. Unfassbar“, erinnert sich Friedhelm Sudhölter. Und der hat noch so seine ganz eigene Geschichte zu erzählen.

Es werde so 20 Jahre her sein, mutmaßt der Senior, dass er mit einer 150 Mann starken Reisegruppe in Ohio weilte, dort die riesige Rinder-Farm der Familie – „ein riesiges und gepflegtes Anwesen“ – besuchte und mit Armstrongs Mutter Viola ins Gespräch kam. „Die sprach besser platt als ich.“ Schließlich stand ein Besuch des „Arm­strong Air and Space Museum“ in Wapakoneta auf dem Programm – „und dort habe ich meinen Großvater auf Fotos entdeckt“, stellte er erstaunt fest, wenngleich er um die verwandtschaftlichen Beziehungen zur Kötter-Sippe wusste. „Und als sie hörten, dass ich aus Ladbergen kam, habe ich tatsächlich meinen Eintritt zurückbekommen“, lacht er. Zwei Dollar immerhin.

Auch Else Maneke, deren Brüder wie Armstrongs Urgroßvater nach Ohio ausgewandert waren, ist in jenem 1972 eröffneten Museum gewesen. Mit 75 weiteren Ladbergern und Lengerichern. Wobei ihre Geschichte eher enttäuschend endet. „Man hatte uns versprochen, dort auf Neil Armstrong zu treffen. Aber er kam nicht.“

Woran sich alle erinnern: „Dass das Dorf kopf stand, als bekannt wurde, dass Armstrong Ladberger Wurzeln hat.“ Die Euphorie um den berühmten Sohn sei riesig gewesen, habe dann aber stark nachgelassen. „Weil er ja auch nie in Ladbergen gewesen ist“, wie die 97-jährige Else Maneke bedauert.