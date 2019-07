Tim Berlemann besteigt den Thron

Mit ruhiger Hand und einem genauen Auge gelang es Berlemann , die Königswürde zu erlangen. Gemeinsam mit seiner Frau Nicole wird er in seiner neuen Verantwortung für den Verein durch den Hofstaat unterstützt. Dafür wählte sich das Paar Anja und Maik Steinacker sowie Holger und Tina Ferlemann.

Die Festivitäten in Wester begannen bereits am Mittwoch. Und da Tradition im Verein groß geschrieben wird, wurden die Schützentage im bewährten Rahmen verbracht. Nach dem Hissen der Fahne am Mittwoch gehörte die Denkmalpflege am Donnerstag in den Terminkalender. Am Freitag war das Festzelt dran, das für die Feierlichkeiten hergerichtet werden musste.

Offiziell begannen die Schützen den Samstag mit dem Gang zum Ehrenmal. Hier gedachte Pastor Ingo Göldner gemeinsam mit den Anwesenden der Verstorbenen, bezog sich in seiner Ansprache aber auch auf die Mondlandung von Neil Armstrong vor 50 Jahren. Im Anschluss marschierte der Verein zum Sportplatz, wo das Königsschießen im Mittelpunkt des Geschehens stand. Diesen Wettbewerb im Schießstand konnte Tim Berlemann für sich entscheiden. Offiziell wurde das bei der anschließenden Proklamation bekanntgegeben. Dem Ehrentanz stand nichts mehr im Wege, zur Musik von DJ Martin wurde ausgelassen gefeiert.

Weiter in der Schützen-Tradition ging es am Sonntag mit dem Ausholen der Königin. Auf dem Hof Budde-Stiepermann traten 75 Schützenbrüder und -schwestern an, den Takt gab dabei das Reckenfelder Blasorchester vor.

Am Festplatz wartete man da schon mit dem Programm auf: Die Cafeteria, organisiert von den Vereinsdamen sowie ein kleines Programm für die Kinder lockten viele Besucher zur Königsbrücke.

Ein Highlight seit einigen Jahren: das von Eric Schallenberg moderierte Tauziehen, das die Schützentage unterhaltsam abrundet. Teils lieferten sich die fünf Mannschaften einen erbitterten Kampf am Seil, teils saß schon nach wenigen Sekunden ein Team auf dem Hosenboden und hatte das Nachsehen. Der Schützenverein Wester hatte letztlich die kräftigten Arme und verwies die Ladberger Landjugend und den Landwirtschaftlichen Ortsverein auf die Plätze. Außerdem stellten sich der Elferrat Ladbergen und die Mannschaft Dynamo Tresen dem sportlichen Wettkampf, der beim interessierten Publikum für beste Unterhaltung sorgte. Und auch die Kleinen standen den Großen am Seil in nichts nach.