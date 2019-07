90 000 Euro sollen eingesetzt werden für den Ausbau des Wanderweges entlang des Mühlenbachs und zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in diesem Bereich. Weitere 50 000 Euro sind für den „Ausbau und die funktionale Erweiterung einer Freizeiteinrichtung“ vorgesehen. Gemeint ist die Spielarena 12plus, die um Basketballkorb und Co. erweitert werden soll.Insgesamt werden aus dem Dorferneuerungsprogramm (Motto: bewahren, stärken, gestalten) 282 Projekte in 129 Gemeinden mit rund 23 Millionen Euro unterstützt. Laut Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung sind das im Vergleich zum Programmjahr 2018 rund 17,1 Millionen Euro mehr, die in die Orte und Ortsteile mit bis zu 10 000 Einwohnern gehen.

Wanderweg und Spielarena sind zwei Projekte, die im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes (Diek) angestoßen wurden und auf die Wunschliste der Akteure kamen, die letztlich vom Rat abgesegnet wurde.

„Ohne die Förderzusage hätten wir beides nicht kurzfristig realisieren können“, sagte Andreas Moysich-Kirchner vom Bauamt der Gemeinde gestern auf Anfrage der WN. Man müsse jetzt abwarten, bis der Förderbescheid eintreffe und dann weiter planen. Er rechnet damit, dass beide Maßnahmen womöglich schon im Herbst in Angriff genommen werden können.

In der Pressemitteilung der Landesregierung heißt es: „Zukunftsfähige Dörfer sind für Nordrhein-Westfalen so wichtig wie Bienen für das Ökosystem. Die ländlichen Räume mit ihren zahlreichen Dörfern und dörflich geprägten Kommunen sind Heimat, Lebens- und Wirtschaftsräume für nahezu die Hälfte der Einwohner unseres Landes Nordrhein-Westfalen.“ Viele Maßnahmen zielten auf die Stärkung des örtlichen Zusammenhalts ab, der Schaffung von Begegnungsräumen und der Sicherung von Infrastruktur. Rund 3,7 Millionen Euro würden in die Erhaltung ortsbildprägender Bausubstanz investiert werden. „Gerade die Investitionen der privaten Bauherrschaft in leerstehende Bausubstanz, in markante alte Gebäude und in die Modernisierung nicht mehr zeitgemäßer Häuser tragen dazu bei, dass die Ortsbilder gewahrt und zum Wohle der Allgemeinheit weiterentwickelt werden“, wird Ministerin Ina Scharrenbach zitiert.