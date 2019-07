Zwei Wochen, zwölf Aktionen: Das Kinderferienprogramm des Jugendzentrums hat es nicht nur in sich. Regina Storck zieht auch ein „total zufriedenes“ Zwischenfazit. Die Umstellung auf die Online-Anmeldung hat aus ihrer Sicht problemlos funktioniert und im Gegensatz zu anderen Orten nicht zu durchaus erwarteten Anmelde-Einbrüchen geführt. Ob das auch an den bezuschussten Fahrten der Familienstiftung lag? In jedem Fall ist die JZ-Leiterin mit dem bisherigen Verlauf des Ferienprogramms sehr zufrieden. „Die Aktionen waren vielfältig, die Kinder ganz toll. Es hat riesigen Spaß gemacht.“

Unter anderem im Angebot: der Dauerbrenner Inlineskaten. Nach ein wenig Theorie brachte Johannes Gerhards den Kindern des ausgebuchten Kurses die Grundtechniken bei. Dabei trotz allen Spaßes immer auch im Fokus: der Aspekt Sicherheit. Diverse Übungen gefolgt von einem kleinen Wettkampf führten am Ende zum stolzen Erwerb des Inline-Führerscheins.

Ausgerechnet den bis dato heißesten Tag des Jahres verbrachte die

Truppe am Donnerstag im Freizeitpark Ketteler Hof . Wobei Regina Storck trotz der Hitze und sechs Stunden Aufenthalt im Park am Abend in lauter müde, aber zufriedene Gesichter schaute. Das spricht für sich.

Schatten spendende Bäume, ein leichter Wind, viele Wasserspiele und nicht zuletzt die „beaufsichtigte“ Flüssigkeitsaufnahme durch das JZ-Team machten den heißen Tag zu einem tollen Erlebnis. Selbst Wespenstiche mussten „nur“ kurz gekühlt werden, bevor es wieder zu den Wasserrutschen, in den Wasserpark oder zum Kettcar-Parcours ging. Der riesige Buchenwald lud mit Hängematten zum Entspannen ein, und wer mal Ruhe wollte, konnte diese auf der Wiese zwischen Pfauen-Familien haben. Trampolin, Freifallrutschen und Riesenschaukeln entlockten den Kindern dagegen eher lautes Gekreische.

Nach der Fahrt zum Universum war der Ausflug zum Ketteler Hof in dieser Woche die letzte Tagesfahrt des Kinderferienprogramms, die teilweise gesponsert von der Familienstiftung, komplett unter der Regie des Jugendzentrums stattgefunden hat. Dessen Team verabschiedet sich bis zum 27. August in die Sommerpause. Das Ferienprogramm mit Aktionen von Vereinen, Verbänden und den Kirchen geht weiter. Infos dazu gibt‘s beim Veranstalter (www.unser-ferien programm.de/ladbergen) oder in der kommenden Woche bei Andreas Kipp in der Verwaltung, ✆ 0 54 85/81 41.