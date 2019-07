Ein Koffer voller Erinnerungen

Blicke ich im Rückspiegel auf den Anfang im August vergangenen Jahres, dann sehe ich, wie unglaublich viel in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist. Sowohl bei der Arbeit, auf Reisen als auch mit neugewonnen Freunden habe ich unglaublich viel erlebt, gesehen und durchgemacht. Mir ist klar geworden: Ein Auslandsjahr ist nicht immer einfach. Auch ich habe einige Male daran zu knabbern gehabt – aber gerade jetzt im letzten Monat nimmt alles ein großes „Happy End“.

Einen Freiwilligendienst zu absolvieren bedeutet so viel mehr als nur arbeiten, wohnen und zwei- bis dreimal verreisen. Im August 2018 legte ich mit der Motivation los, etwas durch meine Arbeit verändern zu können, den Menschen wirklich helfen zu können. Nun, 365 Tage später, weiß ich: Ich konnte den Bewohnern in der Granja Emanuel (einem Heim für Menschen mit Behinderung) zwar den Tag verschönern, mit ihnen spielen, sie kennen lernen und Freundschaften aufbauen. Ihre Schmerzen konnte ich ihnen trotzdem nicht nehmen. Von allen Menschen, mit denen ich über das Jahr in Kontakt kam, habe ich verschiedene Dinge gelernt und mitnehmen können – mein Koffer voller Erinnerungen und Erkenntnissen ist genau so voll wie mein Herz voll Dankbarkeit an Gott und die Menschen aus Argentinien.

Mein Auslandsjahr bedeutete: voneinander zu lernen, aneinander zu wachsen, die Verschiedenheiten in Kulturen zu erkennen und sich davon bereichern zu lassen. Das bedeutete natürlich auch, immer offen für Neues und Veränderungen an sich selbst zu sein. Der Gedanke an das Leben in der „einen Welt“, die gemeinsam Probleme wie den fortschreitenden Klimawandel oder wachsende Armut bekämpfen muss, ist in meinem Kopf weiter gewachsen. Gerade hier in Ländern der Dritten Welt hat beim Blick auf Armutsviertel neben riesigen Bankgebäuden die Ungerechtigkeit Hochkonjunktur. Bei so viel Verschiedenheit ist es besonders wichtig, immer im Hinterkopf zu haben, dass es nicht die eine Sicht auf ein Thema oder Lösung eines Problems gibt. Die Welt ist in Zeiten der Globalisierung in einem extremen Wandel, der neue Herausforderungen bringt. Und auf jedes Thema gibt es verschiedene Sichtweisen, niemand hat die exklusive Lösung. So bin ich in das Jahr mit dem Willen gegangen, Dinge verändern zu können, am Ende bin ich es selber, der wohl am meisten bereichert wurde.

In erster Linie bereichert an den Menschen: an Leo Stellmacher, meinem WG-Mitbewohner, der ein guter Freund geworden ist. An den anderen Freiwilligen, die man auf Reisen in ihren Wohnungen immer besuchen durfte. An Mabel, unserer „argentinischen Mutter“, die sich mit großem Ehrgeiz um all unsere Probleme gekümmert hat. An den Bewohnern und Mitarbeitern in der Granja, die mir gezeigt haben, wie herzlich und offen Neulinge in Gruppen integriert werden können.

Am Ende bleiben also die Menschen. Und die Erinnerungen, wie ich mich mit ihnen gefühlt habe. Erinnerungen, die uns miteinander verbinden.

So wird Argentinien für immer ein Teil meines Lebens und in meinem Herzen sein. Blicke ich zurück, kommen mir verschiedene Bilder in den Kopf: gemeinsames Mate-Trinken mit Mabel, der kunterbunte Karneval im Februar. Als eine in meinen Augen arme Frau ihr reiches Herz aufmachte und uns einen Kleiderschrank schenkte. Reisen nach Salta, Paraguay, Brasilien, zu den Iguazú-Wasserfällen oder nach Chile. Die Teilnahme an Kulturen: Asado essen, Pericón tanzen am Nationalfeiertag und vieles mehr. Der Moment, als Gustavo aus der Granja das Kartenspiel Uno verstanden hat. Oder einfach die bereichernden Gespräche mit den Freunden und Bekannten.

Mit diesen Erinnerungen werde ich im August in den Flieger steigen, der mich zurück nach Deutschland bringt. Bei diesem Gedanken kommen verschiedene Gefühle hoch. Beängstigend ist der Gedanke an die Schnelligkeit des vergangenen Jahres. Groß die Vorfreude auf die Ankunft in Deutschland, das Wiedersehen mit Freunden, Familie und Bekannten, der Beginn des Studiums im Oktober, das Arbeiten bei den Westfälischen Nachrichten. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blicke ich auf meinen Flug von Buenos Aires nach Frankfurt.