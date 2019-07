Das sieht im Wesentlichen zwei Dinge vor: die fortschreitende energetische Sanierung der Außenhülle an den Längsseiten des Schulgebäudes sowie die Fertigstellung des Rohbaus, in dem mit Beginn des zweiten Halbjahres der vergrößerte Speisesaal beheimatet sein wird. Hinzu kommen Restarbeiten, die die Verbesserung des Brandschutzes betreffen.

„Wir befinden uns derzeit sowohl im Zeit- als auch Kostenrahmen“, sagt Untiet beim Vor-Ort-Termin mit den WN . Mit den Fortschritten in den vergangenen zweieinhalb Wochen ist er zufrieden, spricht von einer „hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten“ und freut sich, wie sich die Außenfassaden des Gebäudes mehr und mehr als einheitliches Ganzes präsentieren.

Soll heißen: Im unteren Bereich wird ein Klinkersockel hochgezogen und daran anschließend eine Aluminiumwelle eingearbeitet. Zwischen den Fenstern sollen bunte Farbtupfer für ein „Lernen in farbenfroher Leichtigkeit“ sorgen. Übrigens: An der Seite zum Friedhof arbeitet man zwar auch mit Farbe, diese ist allerdings zurückhaltender ausgewählt worden. Im gleichen Zuge wird der Dachüberstand verlängert und flächendeckend Sonnenschutz angebracht. Läuft alles nach Plan, so Wilfried Untiet, sind die energetischen Maßnahmen an den Außenfassaden mit Ende der Sommerferien abgeschlossen.

Wie sich das beim Thema Energiesparen bemerkbar macht? „Bei einem gewöhnlichen Gebäude, das das ganze Jahr rund um die Uhr genutzt wird, ließe sich der Verbrauch sicher um etwa zwei Drittel reduzieren. Im Halbtagsbetrieb und abzüglich der Ferien sind es circa 30 Prozent“, schätzt der Fachmann.

Zweite Baustelle ist der Anbau auf der Friedhofsseite, wo aktuell der Rohbau für die Speisesaal-Erweiterung entsteht. Die letzten Klinker sind mittlerweile gesetzt, es folgen der Aufbau der Dachkonstruktion und Einbau der Fenster. Geplanter Termin für die Fertigstellung des rund 120 000 Euro teuren und um ein Jahr vorgezogenen Vorhabens: ebenfalls Ende der Sommerferien. An Nachmittagen während des Schulbetriebs und in den Herbstferien folgt dann der Innenausbau.

Ebenso ist für die Herbstferien der Umbau zweier ungenutzter Klassenräume unter anderem in einen Gymnastik-, Lehrmittel- und Hausmeisterraum geplant. Im kommenden Jahr steht der Umbau von Sekretariat und Rektorat an, gibt Wilfried Untiet einen Ausblick auf die letzten Maßnahmen im Rahmen der insgesamt 1,03 Millionen Euro teuren Modernisierung.