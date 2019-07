Ladbergen -

Aktionen, mit denen Kindern die Tätigkeitsbereiche des DRK und der Freiwilligen Feuerwehr nahegebracht werden, gibt es seitens beider Hilfsorganisationen schon seit etlichen Jahren. Auch in das örtliche Ferienprogramm werden die regelmäßig integriert. In diesem Rahmen besuchten am Dienstag zwölf Mädchen und Jungen die hiesigen Rotkreuzler.