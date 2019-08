Im Hafen Stavoren soll die „Dialog 2“ geentert werden. Das ist eine 13 Meter lange Hochseejacht, die dem Verein „Klar zur Wende“ (Rheine) gehört. Betreut werden die Teilnehmer vom Team des Jugendzentrums, ergänzt um Sozialpädagogen und Skipper Thomas Herting . Es handele sich „um ein seit vielen Jahren bewährtes Team“ ist in der Einladung nachzulesen. Die Teilnahme an dem Segeltörn kostet 80 Euro plus Taschengeld. Dafür gibt´s die Fahrt nach Stavoren, Übernachtung auf dem Schiff und Verpflegung.

Die Teilnehmer werden aktiv mitsegeln, also mit anpacken müssen. Das Kochen wird ebenso gemeinsam erledigt wie die Planung der Seeroute auf dem Ijsselmeer.