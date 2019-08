Zu Extra-B gehören die Zwillinge Werner Balske (Saxofon, Querflöte) und Helmut Balske (E-Piano) sowie Christian Lennerz (Percussion) und Werner Bieden­kapp (Gitarre). Die Gruppe präsentiert bekannte Klassiker aus dem Bereich Latin, Swing und Blues.

Die Musiker dürften vielen Gästen bekannt sein: Werner Balske ist Leiter der Busy Bee Big Band der Musikschule und hat zusammen mit seinem Bruder Helmut Balske zahlreiche Konzerte als Duo Two for you bestritten. Christian Lennerz ist als Musiker vor allem in Münster aktiv. Werner Biedenkapp ist Leiter der Musikschule Tecklenburger Land.

Im Konzert beim Sommerfest der Kulturkirche werden nach Angaben des Organisationsteams zwei Gastmusiker auftreten: Robin Balske, Mitglied und Solist des Jungen Chores Münster, und Ton Zwering, der als Posaunist in zahlreichen Orchestern in Holland tätig ist. Der Junge Chor Münster war 2018 im Finale der WDR-Wettbewerbes „Der beste Chor im Westen“ und wurde auf Grund seines Beitrages „Baba Jetu“ (https://www.youtube.com/watch?v=WT5FfeqUFrU) zu einem Workshop nach New York mit Abschlusskonzert in der Carnegie Hall eingeladen.

Im Rahmen des Sommerfestes werden die Organisatoren Getränke und einen kleinen Imbiss anbieten. Der Eintritt ist – wie bei allen Veranstaltungen der Kulturkirche – frei. Es wird aber um Spenden gebeten, damit diese Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden kann.