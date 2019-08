Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Ortsvereins und weitere Landwirte aus Ladbergen hatten einen ähnlichen Testballon bereits im vergangenen Jahr starten lassen. „Allerdings ist uns da angesichts der Witterung einiges verbrannt“, erinnert sich König . In diesem Jahr habe man die Samen später in die frisch gepflügten Äcker eingebracht. „Zwei Kollegen“, schildert er, „sind Ende April losgefahren und haben die Blühmischungen für alle ausgebracht“. Eine insgesamt rund 20 000 Quadratmeter große Fläche oder umgerechnet ein sechs Kilometer langes blühendes Band entlang der Felder rund um Ladbergen ist so mit insektenfreundlichen Pflanzen bestückt worden. „Auf rein freiwilliger Basis. Ohne, dass wir dafür Prämien bekommen“, wie Hendrik König erklärt. „Uns liegt die Natur am Herzen.“

Was die Betrachter und vor allem die Insekten in diesen Monaten zu sehen beziehungsweise vorgesetzt bekommen? Einen bunten Mix aus Phacelia, Malve, Wicke, Ringel- und Sonnenblume sowie Buchweizen, Hafer und Koriander.