„Ist mein Stockbrot so gut?“, fragt einer der Jungen, der am Outdoor-Tag im Rahmen des Kinderferienprogramms teilnahm. „Ja, das ist genau richtig so“, meint Heike Pals . Fröhlich, schon ein Stück des Brotes in der Hand, zieht der junge Bäcker wieder von dannen und reiht sich in die Reihe der anderen Kinder rund um das Lagerfeuer ein. Doch nicht nur das unterhält die Mädchen und Jungen. Das Orga-Team aus der Gruppe der Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde, die für diesen Tag verantwortlich zeichnet, hat am Hof von Werner Suhre noch einiges mehr zu bieten.

22 Kinder begrüßen die Organisatoren zur vierstündigen Aktion. Diese bereiteten eine Schatzsuche vor, hatten sich Wasserspiele überlegt und eine Auswahl für das gemeinsame Singen und das Vorlesen von Geschichten getroffen. „Im Grunde steht alles unter dem Thema, wie wichtig jeder einzelne Mensch für eine Gemeinschaft ist“, erklärt Heike Pals. Mit dem Nachmittag wolle man die Kinder erreichen und etwas Wichtiges für sie tun.

Insgesamt sieben Betreuer begleiten die Mädchen und Jungen, alle im Alter von neun bis 13 Jahren. „Das ist schon nicht ohne Anstrengung für die Betreuer“, meint Heike Pals, zumal 16 Jungen dabei sind und deren Energie den Helfern einiges abverlangt. Aber beim Backen des Stockbrotes und später beim Imbiss vom Grill werden auch sie wieder etwas ruhiger.

„Die Wasserspiele haben am meisten Spaß gemacht“, sagt der neunjährige Marten. „Insgesamt sind alle gut dabei“, freut sich Heike Pals über die positive Resonanz der Kinder. Sie hoffe, einige von ihnen für die Mädchen- sowie die Jungengruppe der Kirchengemeinde zu begeistern. Diese treffen sich jeden zweiten Freitag im Monat im Gemeindehaus und sprechen alle Interessierten im Alter von neun bis 13 Jahren an. Für die Mädchen besteht das Angebot von 17 bis 19 Uhr, für die Jungs von 18 bis 19.30 Uhr. Sportliche wie auch kreative Aktionen, Spiele und auch Ausflüge finden in diesem Rahmen statt. „Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Kinder in die Gruppen kommen“, lädt Heike Pals alle Mädchen und Jungen in dieser Altersstufe ein.

Dass der Outdoor-Tag seit vier Jahren auf dem Hof stattfinden darf, dafür danken die Organisatoren der Familie Suhre.