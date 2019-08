Treffpunkt für Klein und Groß

Es gab Zeiten, da sah es um die Sommerkirmes im Ort düster aus. Frei nach dem Motto „Stell’ dir vor, es ist Kirmes und keiner geht hin“ blieben die meisten zu Hause, und die Karussells standen still. Alles längst kalter Kaffee. Die Sommerkirmes, die von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August, in Ladbergens gute Stube lockt, ist auf bestem Wege, wieder zur Pflichtveranstaltung zu werden. Weil die Mischung aus Kirmestreiben, Familienaktionen und Live-Musik stimmt, wie viele sagen. Man trifft sich aus diesem Anlass wieder im Dorf.

Bernd Tovar vom Schaustellerverband freut sich auf den dreitägigen Budenzauber zwischen evangelischer Kirche, Begegnungszentrum Buddemeier und Dorfladen. „Wir kommen gerne hierher. Das ist eine kleine, gemütliche Kirmes, auf der man immer viele bekannte Gesichter sieht“, sagt der Glandorfer. Und das gelte sowohl für die Gäste als auch für die Schausteller. Denn: „Die Kollegen buchen den Termin immer schon frühzeitig.“ Die Ladberger Kirmes wird so aus Schaustellersicht geradezu zum Selbstläufer.

„Cristal City“ erstmals in Ladbegen

Kleine wie große Kirmesfans dürfen sich dieses Mal auf den Autoscooter, Musikexpress und erstmals auf den gläsernen Irrgarten „Cristal City“ freuen, dazu auf den Babyflug und das „normale Kinderkarussell“, wie es Tovar nennt. „Mehr geht platztechnisch nicht.“ Hinzu gesellen sich laut dem Schausteller bis zu 30 Buden, in denen nicht nur Dosen- und Pfeilewerfen sowie Entenangeln angeboten werden, sondern auch sämtliche kulinarische Genüsse befriedigt werden. Was ihm besonders gefällt: „Dass die Getränkewagen von heimischen Gastwirten betrieben werden.“

Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Freitag um 17 Uhr mit dem mittlerweile schon traditionellen Luftballonwettbewerb für Kinder, bei dem den fünf Gewinnern im kommenden Jahr ein kostenloser Kirmesbummel winkt. Außerdem herrscht an den Karussells von 16 bis 19 Uhr „Happy Hour“. Heißt: Einmal bezahlen, zweimal fahren. Und abends serviert wie im Vorjahr die Band „Charmana“ Independent Rock aus Lengerich.

Freibier am Samstag

Am Samstag um 19 Uhr sticht der stellvertretende Bürgermeister Hartmut Kotlewski ein Fass Freibier an. Anschließend gibt es frische und junge Covermusik von „William & Band“, und die Wirte laden von 18 bis 20 Uhr zur „Happy Hour“ ein.

Am verkaufsoffenen Sonntag, an dem die Geschäfte im Ort von 13 bis 18 Uhr öffnen, spielt zudem die Band „stainless“, die sich als unverbrauchte Coverband aus den Weiten des Tecklenburger Landes bezeichnet, ein breites Repertoires an Songs aus den 80er Jahren. Es ist also an alle gedacht worden.