„Sportlich, aber optimistisch“

„Unsere Informationen sind so, dass wir den Kindergarten zum 1. Oktober übernehmen“, sagt Bernadette Wiegand , die beim DRK-Kreisverband Tecklenburger Land für den Bereich Kindergärten zuständig ist. „Zumindest haben uns weder Investor noch Architekten etwas Gegenteiliges mitgeteilt.“ Was sie aber auch sagt, dass sich das Deutsche Rote Kreuz selbst eine Karenzzeit eingebaut und den Umzug in den Herbstferien vorgesehen hat. Das ist Mitte Oktober. „Dann kommen auch die neuen Möbel“, so Wiegand.

Was die Situation entspanne, sei die Tatsache, dass es mit dem aktuellen DRK- „Abenteuerland“ am Telgter Damm einen Bestandskindergarten gibt, der im Großen und Ganzen „nur“ umziehe. Verträge mit neuen Kindern seien bewusst zum 1. Oktober geschlossen worden. Was mit ihnen passiert, wenn der Kindergarten zu diesem Datum aber noch nicht fertig ist? „Einen Plan B gibt es nicht“, räumt Bernadette Wiegand ein. Gebe es aber direkt ab dem 1. dringenden Bedarf, werde man gucken und die Kinder für die kurze Übergangszeit sicher in einer der bestehenden zwei DRK-Einrichtungen vor Ort unterbringen können, versichert sie.

Und was sagen die Architekten zum Zeitplan? Dass „die Zeit drängt“, will Claus Schlüter aus dem gleichnamigen Architekturbüro in Greven nicht bestreiten. Von Anfang an habe es sich um ein sportliches Unterfangen gehandelt. Auch dass die deutlich später als prognostiziert eingetroffene endgültige Baugenehmigung den Baustart „deutlich verzögert“ habe, räumt er ein. Und trotzdem habe er bezüglich des Kindergarten-Neubaus noch keinerlei schlaflosen Nächte. „Wir sind weiterhin optimistisch, dass wir passend fertig werden“, sagt er auf WN-Nachfrage.

Die kommenden zwei Wochen seien für die Beantwortung dieser Frage von entscheidender Bedeutung. Der Trockenbau ist fertig, die Fenster sind eingebaut und die Raumstruktur bereits erkennbar. In der kommenden Woche gehe es an die Fußbodenarbeiten. Heißt, Dämmung, Fußbodenheizung, Estrich. Zwei Wochen später .– so der Plan – solle das für den Kfw55-Bau entscheidende Projekt abgeschlossen sein und durchgeheizt werden können. Es folgen Fliesenarbeiten, Installationen und der Innenausbau.

Auf den 1. Oktober als Fertigstellungstermin will sich der Architekt nicht festnageln lassen. Und dass zum Zeitpunkt des Einzugs die Außenanlagen noch nicht fertiggestellt seien, stehe bereits fest. Gleichwohl sei er „weiterhin optimistisch“, dem DRK zu jenem Zeitpunkt fertige Räume übergehen. „Und zwar sehr schöne“, wie Claus Schlüter befindet. „Das wird ein ganz toller Kindergarten, in den ich als Junge gerne gegangen wäre“, macht er Lust auf das, was gerade noch im Bau ist.