Wiederholungstäter aus Überzeugung

Leicht melancholische Texte, gefühlvolle Strophen, druckvolle Refrains: So beschreibt die Band aus Lengerich ihre Rockmusik, mit der sie bereits vor zwei Jahren bei der Premiere des Moorland-Festivals dabei war und an jenen Tag laut Frontmann André Schroeter „nur gute Erinnerungen hat“. „Das war ein richtig guter Tag mit guter Musik, einem musikinteressierten Publikum und einer super Organisation. Was die beiden da nebenbei auf die Beine gestellt haben, war grandios“, sagt er über die Premiere und weiß: „Und dieses Mal wird das ja noch zwei Nummern größer.“

Waren es bei der Premiere fünf Bands, die an einem Samstag auf einer Wiese auf dem Moor für einen caritativen Zweck, nämlich das Hospiz Haus Hannah, spielten, wird sich das Festival dieses Mal über zwei Tage erstrecken und vom Moor in den zentralen Friedenspark mitten in Ladbergen ziehen. Zu hören sein werden am Freitag ab 17 Uhr und Samstag ab 15 Uhr insgesamt neun Bands, die Gräler und Claaßen aus der Vielzahl von rund 120 Bewerbungen zusammengestellt haben und die Rockmusik unterschiedlicher Sparten bedienen.

Wohlgemerkt: Die Bands erhalten keine Gage, der Eintritt zum Festival ist für die Besucher frei, und die Organisatoren hoffen allein über den Getränkeverkauf und Spenden eine möglichst große Summe für die Kinderkrebshilfe Münster zu sammeln.

Schroeter und seinen Bandmitgliedern ringt das Konzept „Rockiger Sound für den guten Zweck“ ein großes Lob ab. „Ich zieh den Hut“, sagt der Charmana-Sänger und spielt damit gleichzeitig auch auf einen Song an, der am Samstag, dem zweiten Festival-Tag, definitiv im Set der Lengericher Band zu hören sein wird. Der gleichnamige Titel ist als Single im Mai erschienen und zielt laut Schroeter auf Menschen ab, die man bewundert und schätzt. Damit seien auch die Moorland-Festival-Macher Gräler und Klaaßen gemeint.

„Generell behandeln unsere Songs Alltagsthemen, beinhalten positive Botschaften in nachdenklichen Texten“, erzählt Schroeter im WN-Gespräch. Vieles davon werde man in Ladbergen hören. „Ein bisschen Band-Geschichte, dazu einige neue Songs und einiges Deutschsprachiges“, beschreibt er das „festival-taugliche Live-Set“, das die Band in den vergangenen Wochen für den Gig Ende August zusammengestellt hat.

Bislang, so der Charmana-Sänger, habe die Band in diesem Jahr viel Akustisches gespielt und freue sich sehr, „in Ladbergen mal wieder richtig in die Saiten zu hauen und mal wieder richtig abzurocken.“ Bis das soweit ist, wird man die Lengericher noch am Freitag, 16. August, bei der Kirmes im Heidedorf hören und beim „Konzert gegen Hass und Hetze“ am Donnerstag, 29. August, auf dem Lengericher Rathausplatz erleben können. Dann stehe das Moorland-Festival an. „Und das gehört schon zu den großen Sachen“, sagt Schroeter. Man merkt ihm die Vorfreude durchaus an.