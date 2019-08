Johanna und Louise Lohoff aus Burgsteinfurt nutzten das sonnige Wetter am Samstag und wanderten eine Etappe auf dem westfälischen Jakobsweg von Lengerich nach Ladbergen.

Dieses Teilstück beginnt an der Lengericher Stadtkirche, führt an der Gempt-Halle entlang auf die Münsterstraße bis zur Bodelschwinghstraße. Links weiter gelangt man an den Aabach, dem man bis zur Siedlung Stadtfeldmark folgt. Von dort aus geht es weiter südlich Richtung Ladbergen.

Vier Stunden benötigten Mutter und Tochter für die rund 15 Kilometer, die sie durch die beschauliche Landschaft rund um Ladbergen führte. Eine Karte benötigten sie dabei nicht, nur einmal haben sie sich fast verlaufen, berichteten sie. Eine Anwohnerin half aber wieder auf den rechten Weg.

Besonders haben sich die beiden über den liebevoll gedeckten Wandertisch am Stockdiek-See gefreut. Ganz unverhofft fanden sie den Rastplatz, an dem Kaffee und Tee bereit standen und zu einer Pause einluden.

Die Wanderung der beiden war ein Probelauf. Ende August werden sie die Strecke mit der Gruppe „Frauenzeit“ laufen. Diese besteht aus 15 Frauen, die sich regelmäßig zum Sonnenaufgang treffen um schweigend zu wandern. Dabei wird Ladbergen ein Zwischenziel sein. Nach einer Übernachtung wandern sie am nächsten Morgen weiter nach Münster.

Mit dem Rad waren Dorothea Bent und Rudi Boxler unterwegs. Von Rheine bis Ladbergen sind sie am Kanal entlang gefahren. Mit dem Wind im Rücken, worüber sich die beiden Schweizer freuten. Obwohl ihnen die heimatlichen Berge etwas fehlen, fühlen sich die Beiden im Münsterland wohl. Aus Winterthur sind sie angereist, um den Emsradweg und die anliegenden Orte zu erkunden.

Das haben sie auch in Ladbergen getan. Dass der Ort klein ist, im Gegensatz zu ihrem Heimatort, ist ihnen natürlich sofort aufgefallen. Bemerkenswert fanden sie das viele Grün in Ladbergen und die gepflegten Blumenrabatten. Die prächtige Kirche in der Ortsmitte schauten sie sich ebenfalls an und bewunderten die für eine evangelische Kirche detailreiche Aufmachung. Nach einer Übernachtung in Ladbergen ging es am Sonntag wieder weiter am Kanal entlang.