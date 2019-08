Ein bewaffneter und maskierter Mann drang gegen 17.15 in die Volksbank ein. „Das ist ein Überfall“, rief der den sieben Angestellten und vier Kunden im Kassengebäude zu. Zwei Komplizen, ebenfalls vermummt und bewaffnet, hielten die Anwesenden in Schach. Einer der beiden sicherte die Eingangstür, der andere postierte sich am Tresen. Der Anführer zwang die Anwesenden, sich mit dem Gesicht zur Wand zu drehen.

Anschließend ging er in die Kassenbox, bedrohte die dort befindliche Kassiererin mit einer Waffe und befahl ihr, die Box zu verlassen. Dann raffte er das Papiergeld aus der Kasse zusammen und steckte es in eine schwarze Aktentasche. Die Frage nach dem Tresorschlüssel beantwortete die Kassiererin mit zwei Worten: „der Chef.“ Die Frage, wo der sei, beantwortete die verängstigte Frau mit einem Fingerzeig in Richtung dessen Zimmer.

Der Anführer des Trios marschierte in das Zimmer, wo der Leiter der Bank mit einem Kunden ein Gespräch führte. Der Kunde musste, unter Androhung von Waffengewalt, den Raum verlassen. Den Chef zwang er dann, den Tresor zu öffnen und die darin befindlichen Geldscheine in die schwarze Aktentasche zu stopfen. „Wer hinterherkommt, wird erschossen!“ Mit diesen Worten verließ das Trio das Bankgebäude.

Es flüchtete zunächst zu Fuß, ermittelte die Kriminalpolizei . Wohin sie sich gewandt hatten, welche Fahrzeug sie eventuell benutzt hatten, blieb zunächst unklar. Am Freitag meldete sich ein Zeuge, der gesehen haben wollte, wie die drei Täter die Bank verließen und in Richtung Gaststätte Sterneck gegangen seien, berichtete der Landbote. Vermutlich, so die Kripo, hatten sie auf diesem Straßenstück, in einer Einfahrt oder einer Seitenstraße, ein Fluchtfahrzeug stehen.

Zwei interessante Spuren, die sich unmittelbar nach Einleitung der Großfahndung ergeben hatten, erwiesen sich als falsch. Die erste führte zum Flughafen in Greven, wo drei junge Männer ein Flugzeug in Richtung Frankfurt bestiegen hatten. Es stellte sich heraus, dass diese drei Personen mit der Tat nichts zu tun hatten. Eine zweite Spur führte ebenfalls zum Flugplatz, wo ein Wagen mit Mannheimer Kennzeichen abgestellt worden war. Nach weiteren Ermittlungen schloss die Kripo aus, dass ein Zusammenhang mit dem Überfall bestand.

Was aufgefallen ist: „Die drei Täter benahmen sich nach Zeugenaussagen wie Gentlemen. Sie waren sehr gepflegt, sportlich und ausgesprochen ruhig. Zwei von ihnen sprachen akzentfreies Hochdeutsch. In der Anrede benutzten sie alle das Wort „Sie“. Alle drei waren schwer bewaffnet und trugen grüne Parka. Die Kapuzen waren über den Kopf gezogen und verschnürt. Um die untere Gesichtshälfte hatten sie dunkle Schals gebunden, so dass die Gesichter kaum zu erkennen waren“, heißt es im Landboten.

Und auch die Stückelung des Geldes wird von der Kripo genannt. Demnach erbeuteten die Täter zehn Scheine á 1000 Mark, 30 Scheine á 500 Mark, 900 Scheine á 100 Mark, 660 Scheine á 50 Mark, 150 Scheine á 20 Mark, 350 Scheine á zehn Mark und 50 Scheine á fünf Mark.