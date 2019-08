Ladbergen -

Am Samstag, 7. September, ist es wieder so weit: Dann treffen sich alle Fans und Freunde der großen und kleineren Landmaschinen zum traditionellen Trecker Treck in Ladbergen. Veranstaltungsort ist der Hof Bücker-Kohnhorst am Ostbeverner Damm 5. Um 11 Uhr beginnt der Wettkampf. Der Eintritt für alle Zuschauer ist frei. Die Landjugend lädt dazu ein.