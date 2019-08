Seit einigen Tagen hängt so ein Treueschwur am Gitter des Brunnens an der Dorfstraße. Weiß, mit pinkem Herzchen drauf und – angesichts des gewählten Ortes nicht verwunderlich – schon leicht mit Rostspuren versetzt.

Was die Wahl des Ortes über das Pärchen – wenn es denn eins gewesen ist – aussagt, das hinter dieser Aktion steckt? Da darf munter spekuliert werden. Lieb haben werden sich die beiden wohl, sonst wäre ein Schloss an der Stelle nur ein alberner Streich.

Und der Ort? Korrosion scheint eingeplant zu sein bei den „Schließern“, oder wenigstens einem der beiden. Ob sich er von ihr oder sie von ihm an die Kette gelegt fühlt? Soll da die Zeit (der Rost) für die Lösung sorgen?

Vielleicht ist es ja auch umgekehrt: Egal, was um uns herum herunterfällt, wir stehen zusammen, trotzen allen Widrigkeiten des Lebens in unverbrüchlicher Zweisamkeit.

Ist es gar das stumme Liebessignal eines Pärchens, das seine Gefühle nicht öffentlich zeigen kann oder darf? Vielleicht sogar ein Hilfeschrei?

Ich geb´s zu, ein Liebesschloss habe ich noch nie angehängt. Das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Aber Sie könnten mir helfen, liebe Leserinnen und Leser: Haben Sie schon mal ein Liebesschloss angehängt? Schreiben Sie doch Ihre Geschichte dazu und schicken Sie sie mir, gerne auch mit einem Foto des Schlosses. Am einfachsten geht das per E-Mail (redaktion.len@wn.de).