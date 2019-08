Runde um Runde auf Pferdchen und Lok

Schon seit 1745 wird Jahrmarkt im Heidedorf gefeiert. Und damals wie heute ist der Erfolg einer solchen Veranstaltung vom Wetter abhängig. Der Regen, der am Wochenende zeitweise das Kirmesvergnügen schmälerte, wird von den Standbetreibern mit Gelassenheit ausgesessen.

Kirmes in Ladbergen 1/14 Geht immer auf einer Kirmes: Autoscooter lockten schon Generationen von jungen Menschen an. Foto: Anne Reinker

Klassiker einer jeden Kirmes: Zuckerwatte. Foto: Anne Reinker

Einer von ihnen ist Bernd Tovar , ein Urgestein in der regionalen Kirmesszene. Das Kinderkarussell, das vor Buddemeiers seine Runden drehte, sei bereits 42 Jahre alt, berichtete der Schausteller. Und ist auch jetzt immer noch ein Hit bei den Kleinen. „Manche Eltern sagen schon mal, dass sie selber früher hiermit gefahren sind“, freute sich Tovar über die Rückmeldungen. Auch damals durfte der Nachwuchs auf dem Pferdchen oder in der Lok Platz nehmen und Runde um Runde drehen. Während Pferdchen und Lok immer mal wieder restauriert wurden, ersetzte Bernd Tovar einige andere Figuren. „Das Quad etwa gab es früher natürlich nicht“, sagte er.

Ganz neu ist ebenso das Glaslabyrinth „Crystals City“, ein Irrgarten, aus dem die Besucher mit einer Spektralbrille herausfanden. Einige Budenbetreiber boten eine große Auswahl an Kleidungsstücken, Schmuck und Lederwaren an.

Natürlich durfte auch gefuttert werden: Einen kleinen Leckerbissen gab es nicht nur mit Mantaplatte, Fischbrötchen & Co., sondern auch mit Slush- und Softeis. „Der Klassiker beim Slusheis ist der Cola-Geschmack“, berichtete Besitzer Mario Kronlage.

Bei den Fahr- und Unterhaltungsbetrieben waren Dauerbrenner wie Musik-Express, Auto-Scooter und Enten-Angeln heiß begehrt. Dazu gehörte auch die Schießbude. „Das Publikum ist von Ort zu Ort verschieden“, erläuterte Anja Derleh. „Hier im Dorf schießen vor allem die Jungen eher.“ Und was wird am liebsten als Gewinn ausgesucht? „Das sind oft die Glibberbecher oder die Gummischlangen“, so Derleh.

Und wie schon vor vielen Jahrzehnten, so wird auch heute noch von den Herren eine rote Rose für die Liebste geschossen.

Zeitgleich fand am Samstagnachmittag in der evangelischen Kirche eine Trauung statt. Und, war es Zufall oder Absicht: Während das Brautpaar die Gratulationen seiner Gäste entgegennahm, ertönte John Paul Young`s „Love is in the Air“ aus den Boxen des Musik-Express. Am Abend gab es dann Live-Musik und die „William-&-Band“-Formation trat auf die Bühne.

Auch am Sonntag war der Trubel in der „guten Stube“ kaum zu überhören. Auch die Geschäfte hatten geöffnet. Beschlossen wurde die Kirmes mit der „Stainless Acoustic Band“. Sie spielte Cover-Songs der 1980er Jahre.