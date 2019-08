Quetschkommode – das war einmal

Die Zeiten haben sich geändert. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Zeit der Maschinen auf den Bauernhöfen ein. Es fiel immer weniger Handarbeit an, Knechte und Mägde wurden von der Technik verdrängt. „Damit waren auch die Holskenbälle kein Thema mehr“, erläutert der Vorsitzende des Heimatvereins im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Bis die Idee im Jahr 1994 wiederbelebt wurde. Da ging die Zeit der Winterfeste zu Ende. „Das hatte jeder Verein“, erinnert er sich. Egal, ob Sportler, Schützen oder andere Interessengemeinschaften. Gemeinsamens Problem der Veranstalter – die Winterfeste zogen immer weniger Gäste an. „Das war ein Auslaufmodell“, stellt Heinz Lagemann nüchtern fest.

Selbst in der Blütezeit der alten Holskenbälle, so zwischen 1900 und 1948, war der Aufwand, der dafür betrieben wurde, recht gering. „Da wurde die Tenne gefegt, wenn einer mit der Quetschkommode umgehen konnte hat der Musik gemacht und ab und an gab´s einen Korn“, erinnert er sich an entsprechende Überlieferungen. An Bier sei damals kaum einer rangekommen, aber Schnaps hatte praktisch jeder.

Schon der erste Holskenball der „Neuzeit“ unterschied sich stark von den früheren Veranstaltungen. Eben mal die Tenne fegen und dann geht´s los – diese Zeiten waren vorbei. Rund 30 Helferinnen und Helfer sind mit Aufbau und allem Drum und Dran für den Hols­kenball am Sonntag, 25. August, gut ausgelastet. Dass es eine Jubiläumsveranstaltung ist, hat der Heimatfreund gar nicht so auf dem Schirm. Aber beim Nachzählen wird es Gewissheit, es ist der 25. Holskenball. Kein Zählfehler, denn im Jahr 2000 hat die Feier wegen des Ortsjubiläums 1050 Jahre Ladbergen nicht stattgefunden.

Gefeiert wird auf dem Hof Friedrich Maneke, Kattenvenner Straße 37. Das Programm steht und lässt wohl keine Wünsche offen. Der Musikverein ist dabei, ebenso die Jagdhornbläser. Angler und Holzschnitzer werden sich präsentieren, die Schlepperfreunde ihre historischen Fahrzeuge vorstellen. An die kleinen Gäste ist ebenfalls gedacht und Zauberer Hatino ist bekannt dafür, nicht nur Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Eingebürgert hat sich der Sonntagstermin aus einem einfachen Grund. „Samstags braucht man das nicht zu machen, da kommt keiner, weil die Leute was anderes vorhaben“, ist Heinz Lagemann überzeugt. Aber der Sonntag nach dem Kirmeswochenende, „der ist gut“.