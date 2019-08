„ Heinrich Kuckhermann in Hüttrup 29 ist fest davon überzeugt, dass die Zeiten sich wieder ändern. Also produziert er weiter seine Holzschuhe – wie schon seit 46 Jahren. Der 65 Jahre alte Holzschuhmacher – „ich kriege schon Rente und habe das Arbeiten eigentlich gar nicht nötig“ – kann die Hände nicht in den Schoß legen. Er betreibt sein Handwerk, eines der ältesten auf der Welt, wie er stolz betont, mit der gleichen Liebe wie vor Jahrzehnten.

Aus Erlen- und Weidenholz schneidet Heinrich Kuckhermann die Rohlinge, spannt diese auf die Maschine, wo sie in eineinhalb Minuten eine holzschuhähnliche Form bekommen. Dann wird das Fußbett ausgebohrt und in einem zweiten Bohrgang das Innere der hölzernen Fußbekleidung egalisiert. Nach einer Trockenzeit bekommt der Holzschuh im wahrsten Sinne des Wortes den letzten Schliff.

Die Flaute auf dem Holzschuhmarkt zwang den Spezialisten zur Erweiterung seines Fertigungsprogramms – heute entstehen in seiner Werkstatt auch Nistkästen und Futterhäuschen. Außerdem investiert der letzte Holzschuhmacher in dieser Gegend viel Zeit in Landwirtschaft, Schafzucht und Angler-Hobby. Er sammelt Münzen, interessiert sich für „Altertümer“ – „was die da in Tecklenburg jetzt alles wieder ausgebuddelt haben . . .“ – und ist stolz auf seine entfernte Verwandtschaft mit Mondmann Neil Armstrong.

„Ich fahre auch noch mal nach Amerika“, tut der 65-Jährige sein Vorhaben kund, noch einiges von der Welt kennenlernen zu wollen. „Ich will doch sehen, wie mein Vetter Leonard Kuckhermann in New Knoxville lebt“, meint der Holzschuhmacher aus Hüttrup und erzählt, dass die Kuckhermanns es überall auf der Welt zu etwas gebracht haben.

Heinrich Kuckhermann bringt es heute noch auf 50 bis 60 Paar Holzschuhe pro Woche. In seinen Glanzzeiten produzierte er auch 100 Paar. „Aber man wird ja älter . . .“, erklärt er seufzend seinen Leistungsabfall.

Dafür hat er sich heute einen Mode-Gag einfallen lassen, der das Holzschuhgeschäft seiner Meinung nach todsicher ankurbeln wird. Das Oberleder der Holzschuhe, bisher trist fabrikmäßig abgerundet, wird nun hübsch verziert. Kuckhermanns Holzschuhe wandern demnächst mit rosettenhaft-gezacktem Oberleder über die Ladentische in Lengerich, Ladbergen, Lienen, Leeden und Lotte. Man muss eben auch als Holzschuhmacher dem Marktdiktat Mode sein Attribut zollen.“