Rund 120 Tage nach dem ersten Spatenstich liegt der Bau der neuen Logistikhallen für die Nosta Logistics GmbH an der Lengericher Straße voll im Plan. Die von der münsterischen Niederlassung der Firma Goldbeck Nord geplanten und realisierten Gewerbeimmobilien werden sogar deutlich vor dem vertraglich zugesichertem Termin Mitte November fertiggestellt. Spätestens Mitte Oktober werden Goldbeck-Projektleiter Andreas Wermelt und Bauleiter Björn Schubert die Schlüssel für die beiden neuen Multi-User-Warehouses an Nosta übergeben.

„Am Anfang stand ein weißes Blatt Papier, am Ende bekommen wir eine schlüsselfertige Gewerbeimmobilie“, sagt Mark Olyschläger, Nostas technischer Leiter über das volle Programm der Errichtung der neuen Lagerhallen. 15 000 Quadratmeter Fläche umfassen die beiden Gebäude, in denen laut Pressemitteilung bis zu 30 000 Paletten untergebracht werden können und Raum für die Erbringung zusätzlicher Logistikdienstleistungen ist. Derzeit läuft der Innenausbau. Vergangene Woche wurde die Hallensohle fertiggestellt.

Warum der Bau so zügig voranschreitet? Projektleiter Andreas Wermelt führt das auf den „hohen Vorfertigungsgrad und die durchdachte Systembauweise zurück“. Goldbeck verantwortet übrigens nicht nur die Planungen und Umsetzung inklusive Ausschreibung, Beauftragung und Abnahme der einzelnen Gewerke selbstständig. Das Unternehmen betreibt eigene Werke für modulare Betonfertigteile. Pfeiler und Stützen etwa wurden nicht auf der Baustelle als Einzelstück unter freiem Himmel verschalt, sondern als standardisiertes Industrieprodukt in der Werkshalle vorgefertigt. Auf der Baustelle an der Lengericher Straße wurden die Elemente dann nach dem Lego-Prinzip zusammengefügt.

Mit diesem Projekt setzt die Nosta Group ihre Serie der Zusammenarbeit mit Goldbeck fort. Nach dem Bau einer ersten 10 000 Quadratmeter großen Logistikhalle im Jahr 2014 und des dreigeschossigen Bürogebäudes 2015 sind die beiden Hallen das dritte Großprojekt für den Logistiker. Mark Olyschläger sagt: „Goldbeck arbeitet mit Hochdruck daran, dass wir das neue Objekt so schnell wie möglich in Betrieb nehmen können.“ Früher als vertraglich zugesichert die neuen Flächen nutzen zu können, ist für den Logistikdienstleister ein großer betriebswirtschaftlicher Mehrwert. Ausgestattet werden die Multi-User-Warehouses mit Hochregalen und Freiflächen für die Blocklagerung.

Die Nosta Group lagert dort künftig unterschiedliche Waren für diverse Kunden, darunter Konsumgüter, Papier oder Baumarkt- und Handwerksartikel, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zusätzlich flexibel nutzbarer Raum sei eingeplant für die Erbringung weiterer Dienstleistungen neben der reinen Lagerhaltung, zum Beispiel das Zusammenstellen oder Um- und Verpacken von Ware. Zunächst werden dort Kommissionierplätze und Packstationen untergebracht. Entsprechend der Anforderungen seiner Kunden kann der Logistik-Dienstleister die Fläche aber auch anders nutzen.