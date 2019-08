Ladbergen -

Die Aktion, mit der die örtliche Pfadfinderschaft St. Georg das diesjährige Ferienprogramm abschloss, wird sicherlich so manchem Teilnehmer noch lange in Erinnerung bleiben. Denn die Nachtwanderung der „Pfadis“ hatte es in sich: Die zwei Kilometer lange Strecke war mit etlichen Einlagen zum Gruseln gespickt.