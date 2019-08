Viele Holsken und 60 Kilo Kartoffeln

Ladbergen -

Es ging heiß her beim Holskenball auf dem Hof Maneke am Sonntag – und das nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen. Auch am Kuchel, dem unverzichtbaren Kochtopf jener Traditionsveranstaltung des Heimatvereins, kamen alle Beteiligten gehörig ins Schwitzen. Was aber nichts daran änderte, dass die heißen Kartoffeln, die zusammen mit Specksoße und Brathering serviert werden, bei den Gästen ausgesprochen gut ankamen. Und die kamen in Scharen.