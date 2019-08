Für das perspektivische Angebot gibt es auch schon engagierte Gruppenleiterinnen, welche langjährige Erfahrung aus dem Schulsanitätsdienst des JRK mitbringen.

Die 16-jährige Ilona Hindemith und die 17-jährige Verena Becker freuen sich bereits auf die erste Schnupperstunde, für die beide einiges geplant haben. Und so dürfen sich die Teilnehmer laut Pressemitteilung auf spannende Elemente der Notfalldarstellung (das professionelle Schminken von Wunden und Verletzungen), Gruppenspiele und Verpflegung freuen. Zukünftig sollen die Kinder und Jugendlichen bestimmen, wie die Gruppenstunde gestaltet wird, erklärt Jannike Reimold, Kreisjugendreferentin des DRK Kreisverband Tecklenburger Land.

Da die Angebote des JRK in den Bereich Kinder- und Jugendarbeit fallen, ist die Möglichkeit der Mitbestimmung und -gestaltung durch die Jugendlichen nämlich ein wichtiger Faktor. Auch Verena Becker findet: „Uns ist es wichtig, dass wir als Gruppe zusammen Spaß haben. Jeder kann und soll seine eigenen Ideen einbringen.“

Stattfinden wird die Schnupperstunde am Donnerstag, 29. August, von 17 bis 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des DRK-Ortsvereins an der Lengericher Straße 12 in Ladbergen. Eine Anmeldung für die Schnupperstunde ist nicht erforderlich.