Diskutieren will gelernt sein

Ladbergen -

Dass es zum Auftakt des neuen Diskussionsforums „Pizza & Politik“ am Mittwoch, 11. September, um die Themen Klimaschutz und Klimakrise gehen wird, ist seit Monaten klar. Die erste Referentin steht mit Marietta Sander vom Eine-Welt-Netz NRW in den Startlöchern. Und sogar, wo an diesem Abend die Pizzen bestellt werden, ist bereits festgezurrt. Allein, wie viele Besucher der Einladung der Volkshochschule Lengerich und Gemeinde Ladbergen folgen werden, um in lockerer Runde zu diskutieren, steht in den Sternen.