Im Heidedorf scheint es noch viele ehrliche Menschen zu geben. Darauf lässt die Tatsache schließen, dass in den vergangenen Tagen wieder einige Gegenstände im Fundbüro gemeldet wurden. So wurden ein Spielzeug-Handy für Kleinkinder am Mühlenbach auf Höhe Tennisanlage sowie eine Herren-Strickjacke und ein Damen-Longshirt abgegeben. Im Pavillon am Jugendzentrum wurden Sportschuhe und T-Shirt gefunden und am 2. September gegen 19 Uhr Bargeld bei Edeka im Bereich zwischen Kasse und Bäcker verloren. Eine Ende August an der Straße Im Brook/Abzweigung Waldseestraße gefundene schwarze Smart-Watch wartet ebenfalls noch auf ihren Besitzer. Wie die Verwaltung mitteilt, können die Gegenstände im Bürgerbüro des Rathauses abgeholt werden.