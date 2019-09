Für jeden und ganz ohne Zwang

Ladbergen -

So manches Mal kann die morgendliche Lektüre des Lokalteils dieser Zeitung zu – unverhofften – Terminen am Nachmittag führen. So geschehen im Nachgang der Ankündigung eines neuen Offenen Singkreises in den Räumlichkeiten des Begegnungszentrums Buddemeier. Nicht wenige Senioren hatten sich offensichtlich den Termin am Montagnachmittag im Kalender markiert und sich daraufhin auf den Weg zu Buddemeier gemacht. Der Singkreis soll unter dem Dach des Seniorentreffs entstehen.