Info-Tour mit dem Fahrrad

Nach dem Motto „Keine Zeit verlieren – es gibt viel zu sehen“ ging es vom Rathaus direkt zum künftigen Aldi-Neubau. Von diesem ist zwar noch nichts zu sehen, aber schon bald soll sich das ändern, berichtete Bauamtsleiter Tim Lutterbei : „Ende Oktober wird das Gebäude abgerissen sein.“ „Das Gebäude“ ist in diesem Fall der alte Standort des „Stielwerk“-Blumenladens mit angrenzendem Wohnhaus.

Der Landesbetrieb Straßen.NRW fordere in Zukunft eine klare Abgrenzung der Parkplätze zur Straße. Außerdem werde in Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung in den kommenden Tagen nach Fledermäusen unter dem Dach geschaut, erläuterte der Bauamtsleiter.

Wieder aufs Rad, weiter ging’s zum Espenhof. Die Ausschussmitglieder verschafften sich einen Überblick über den aktuellen Erweiterungsstand des Gewerbegebietes. Da, wo zurzeit noch Mais steht, wird bald eine Fläche von 7,2 Hektar für die Ansiedlung weiterer Unternehmen vorbereitet. Die frühzeitige Beteiligung sei bereits gelaufen.

Probleme sieht Lutterbei beim Bodenrelief. Höhenunterschiede müssten ausgeglichen werden. Außerdem war das angeforderte Artenschutzgutachten aufgrund des angrenzenden Aabachs „sehr aufwendig“, so der Bauamtsleiter. Trotz allem werde es keine Probleme geben, meinte er. Nicht zuletzt deshalb, weil mit den Grundstücksbesitzern „alles zu 100 Prozent geklärt“ sei. Bürgermeister Udo Decker-König berichtete von „großem Interesse“ für diese Gewerbeflächen.

Während am Espenhof die Bauarbeiten auf sich warten lassen, bot die nächste Station mehr: der fertiggestellte Kohnhorstweg. Eine zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht ersetzt auf einer Länge von 900 Metern die zuvor desolate Fahrbahn. Innerhalb von drei Wochen wurde diese für 150 000 Euro saniert. Ursprünglich waren 250 000 Euro eingeplant worden. Die dadurch frei werdenden Gelder sollen zu Teilen in die Erneuerung der Dorfstraße fließen, berichtete der Bürgermeister.

Günter Haarlamert, CDU-Fraktionsvorsitzender, zog ein zufriedenes Fazit: „Ich denke, alle sind froh, dass diese Straße fertig ist. Im Vorlauf gab es doch einige hitzige politische Debatten. Nun können wir uns wieder anderen Projekten zuwenden.“

Was mit dem Besteigen der Räder umgesetzt wurde. Zurück im Dorfkern besuchten die Teilnehmer die Grundschule. Auch dort würden alle Bauarbeiten nach Plan laufen, berichtete Lutterbei und ergänzte: „Auch Architekt Wilfried Untiet sagt, dass er mit den bereitgestellten Geldern sehr gut zurecht kommt.“ Nächstes Projekt in der Schule wird die Dachdämmung in den kommenden Herbstferien sein.

Nächstes Besichtigungsobjekt für die Bauausschussmitglieder war das Baugebiet „Brinksteffen.“ Auf der noch freien Fläche werden laut Decker-König sieben Häuser errichtet. Zwei weitere werden dorfauswärts auf der linken Seite des Telgter Damms entstehen. Das Interesse sei „riesengroß.“ Laut Bürgermeister seien etwa 100 Interessenten an die Gemeinde herangetreten. Einige von diesen hätten aber bereits anderorts gebaut und müssten daher abgezogen werden.

Letzter Punkt der Radtour war die Dorfstraße. Laut Ausschussvorsitzendem Günter Haarlamert soll die Fahrbahnoberfläche im Bereich der Kreuzung zur Grevener Straße erneuert werden. Ein genaues Datum für den Start der Bauarbeiten könne noch nicht genannt werden. Wenn alles gut laufen würde, könnte es aber Ende des Jahres losgehen.

Am Freitagabend waren auch wohl Abschiedsglocken zu hören. Es war die letzte Radtour dieser Art für Udo Decker-König. Im kommenden Jahr finden die Kommunal- und Bürgermeisterwahlen am 13. September 2020 statt. Udo Decker-König wird (wir berichten) nicht wieder antreten. Nach 27 Fahrradtouren ist für den gebürtigen Ladberger Schluss.