Gemeinsam mit der Helios-Klinik und der LWL-Klinik Lengerich lädt sie am Donnerstag, 19. September, ab 18 Uhr zur Abendvisite in die Begegnungsstätte Buddemeier ein. Referent ist Altenpfleger Christian Brake, der über drängende Fragen, die sich in Pflegesituationen für Angehörige ergeben, berichten wird. Die Familiale Pflege ist ein Konzept, das pflegende Angehörige durch eine Vielzahl von definierten Elementen unterstützt, auch langfristig. Themen des Vortrags sind unter anderen: Erläuterungen zum Krankheitsbild Demenz, der Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen, die speziellen Bedürfnisse in der Kommunikation und Tagesgestaltung von Menschen mit Demenz sowie Möglichkeiten der Entlastung in der veränderten Lebenssituation durch Pflege und Betreuung.

Seit 2014 bietet die LWL-Klinik Lengerich das Programm der Familialen Pflege sowie Gesprächskreise für pflegende Angehörige und für Menschen, die mit der Betreuung oder Versorgung in Berührung kommen, an, heißt es in der Einladung zu der Veranstaltung. Auch Ehrenamtliche, die an der Versorgung und Betreuung Pflegebedürftiger grundsätzlich interessiert sind, können an diesem Abend Antworten und Unterstützung finden. Neben den Vortragsthemen berichtet Christian Brake zudem aus den langjährigen Erfahrungen mit diesem Programm und bietet Raum für individuellen Austausch über drängende Fragen. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse, Einlass ist ab 17.30 Uhr.