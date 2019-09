Der Boden ist völlig ausgetrocknet, die Pflanzen leiden unter dem Dürrestress. Und es schwirren auch längst nicht mehr so viele Insekten durch die Beete wie früher einmal.

Es gibt viele Beispiele, anhand derer der Klimawandel und der Rückgang der Artenvielfalt abzulesen ist. Deshalb spielen beide Fragestellungen in der Sitzung des Umweltausschusses am Donnerstag, 19. September, eine große Rolle. Wenn die Beratungen um 19 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses beginnen, stehen Themen wie die Bürgeranregung und der Antrag der Grünen zur Ausrufung des örtlichen Klimanotstands auf der Agenda sowie eine Forderung der FDP , die Biodiversität mit konkreten Maßnahmen zu fördern. Ferner wird Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann unter anderem über das Klimaschutzkonzept der Gemeinde berichten.

Rat verweist Thema Klimanotstand an Umweltausschuss

Der Rat hatte sich in seiner Sitzung im Juli bereits mit dem Thema Klimanotstand beschäftigt, dieses dann aber nach kurzer, gleichwohl kon­troverser Diskussion in den kommenden Umweltausschuss verwiesen. Dort wird am Donnerstag darüber beraten, ob die Politik die Resolution unterstützt und – wie von den Grünen gefordert – fortan alle politischen Entscheidungen der Fragestellung unterwirft, ob diese klimafreundlich, -schädlich oder -neutral zu bewerten sind.

FDP: Rückgang der Artenvielfalt unübersehbar

Im Antrag der FDP, Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität zu ergreifen, schreibt deren Fraktionsvorsitzender Jens Tiemann, dass der Rückgang der Artenvielfalt unübersehbar sei. Die FDP arbeite zu deren Stabilisierung und Verbesserung mit der Familienstiftung, der Grundschule und den Kindergärten bereits an einem Projekt zur Erstellung von Insektenhotels für Schlupfwespen, Wildbienen und Co.. und möchte „die Bemühungen im Gebiet der Gemeinde Ladbergen ausweiten“.

So soll die Verwaltung alle im Besitz der Gemeinde befindlichen Grundstücke dahingehend prüfen, in welcher Form sie sich für sinnvolle Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt eignen. Denkbar sei die Beibehaltung naturnaher Flächen, die Schaffung von Blühflächen und das Pflanzen von Wildsträucher-Hecken.

Neue Aufgaben für Klimaschutzmanagerin?

Außerdem sollen das Dorfinnenentwicklungskonzept (Diek) um das Leitprojekt „Sicherheit und Förderung der biologischen Vielfalt“ ergänzt und die Verwaltung gebeten werden, eine Auflistung aller Vertragsnaturschutzflächen in der Gemeinde auf ihrer Homepage zu veröffentlichen und Zugang zum Baumkataster zu gewähren. In einem vierten Punkt wünschen sich die Liberalen angesichts „der Dringlichkeit von Umweltschutzmaßnahmen“, dass alle umweltrelevanten Bereiche unter Führung einer Person, die als Ansprechpartner fungiert, zusammengefasst werden.

Ob dieses Klimaschutzmanagerin Alexandra Kattmann sein könnte? Sie wird in der Sitzung jedenfalls über den aktuellen Stand in Sachen European Energy Award und das Klimaschutzkonzept der Gemeinde berichten.