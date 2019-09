Zwei Jahre auf Bewährung für 52-Jährigen

Handel mit Betäubungsmitteln in über 100 Fällen

Ladbergen/Münster -

Die Taten liegen schon mehrere Jahre zurück. Jetzt holte die Vergangenheit den Angeklagten wieder ein: Im Prozess um den Handel mit Betäubungsmitteln in über 100 Fällen, die sich in Ladbergen abgespielt haben sollen, hat das Landgericht einen Mann aus Münster zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren inklusive dreijähriger Bewährungszeit sowie der Zahlung von 2400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung verurteilt.