Zunächst hatte der Autofahrer die Anhaltzeichen der Polizei nach einer Geschwindigkeitskon­trolle missachtet und seinen blauen VW Polo kurz darauf vor einen Baum an der nahe gelegenen Straße Zum Mühlenbach gesetzt, der daraufhin Feuer gefangen hatte. Letztlich war der Fahrer laut Zeugen mit zwei weiteren Männern zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet (WN berichteten). Der Fall von Dienstagabend gab den Beamten vor Ort mehrere Rätsel auf – und scheinbar sind die meisten davon noch nicht gelöst.

„Die Ermittlungen laufen“, teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Steinfurt auf Nachfrage am Donnerstag zum aktuellen Stand einsilbig mit. Ob der Halter des Fahrzeugs ermittelt sei, ob es nähere Kenntnisse zu den weiteren Personen gebe oder ob diese mittlerweile gefasst worden seien: All diese Fragen bleiben auch am Tag danach unbeantwortet.

Einzig in einem Punkt muss die Behörde zurückrudern. Hatte sie tags zuvor Medienberichten widersprochen, in dem Kofferraum sei ein zusätzliches Kennzeichen gefunden worden, revidiert sie das: „Allerdings“, so der Beamte, „hat das keine strafrechtliche Relevanz. Es ist ein altes Kennzeichen des Wagens.“