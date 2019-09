Sehnsüchtig erwarteter Geldregen

Fördergelder fließen in Wanderweg und „Spielarena 12+“

Ladbergen -

Es gibt Dinge, für die kann man auch an einem Sonntag schon mal zur Arbeit kommen. Und so tat der ungewöhnliche Termin am Abend der Freude von Bürgermeister Udo Decker-König auch keinen Abbruch: Zwei Förderbescheide der Bezirksregierung Münster über insgesamt 138 050 Euro durfte er aus den Händen von NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach entgegennehmen.