„Wir sind auf der Zielgeraden“

Ausschlaggebend dafür ist das Klimaschutzkonzept der Gemeinde, das 15 Meilensteine enthält, die es abzuarbeiten gilt. Und wie die Ausführungen während der Ausschuss-Sitzung deutlich machen, wird daran kräftig gearbeitet. Dabei geht es um die energetische Sanierung des Wald-Dichter-Quartiers, wo nach der Konzept-Erstellung erste Beratungen stattgefunden haben. Allerdings, räumt Kattmann an, sei das Interesse „verhalten“. Eine Tatsache, die auch auf die Nachfrage in puncto Wärmenetz im Ortskern zutrifft.

In anderen Bereichen wird der Erfolg deutlicher: etwa bei der energetischen Sanierung der Grundschule, der Errichtung des Nahwärmenetzes Grundschule/Sporthalle II oder der Umrüstung der Beleuchtung der Freiluftsportanlage sowie der Straßenbeleuchtung, wovon mittlerweile zwei Drittel erneuert worden sind.

Großes Potenzial sieht die Fachfrau beim Ausbau von Photovoltaikanlagen. Im Rahmen der kreisweiten Solarkampagne lädt die Gemeinde in diesem Herbst zu mehreren Veranstaltungen ein, gestern Abend hat der Auftakt dazu stattgefunden. Warum Alexandra Kattmann das Thema so am Herzen liegt? „Der gesamte Strom für Ladbergen könnte über Photovoltaikanlagen erzeugt werden, genutzt werden jedoch nur zehn Prozent“, führt sie aus. Und betont: Die Gemeinde gehe mit gutem Beispiel voran, in dem sie unter anderem den Bau einer solchen Anlage auf dem Grundschuldach anstrebe und die Erweiterung der PV-Anlage auf dem Rathaus ins Auge gefasst hat.

Und schließlich geht es um die Mobilität: Mit der Fertigstellung des Radverkehrskonzepts rechnet Kattmann Ende des Jahres. In Sachen E-Mobilität steht die Ausschreibung und Vergabe der Aufträge für die Anschaffung der fünf gemeindeeigenen E-Fahrzeuge kurz bevor.

Und ein „ganz großes Feld“ sieht sie in der Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Was die Lokalpolitiker auf den Plan ruft, die die aktuelle Taktung der Buslinien gen Münster und Osnabrück bemängeln. Die Fahrgastzahlen, bemerken Dr. Thomas Schulze Eckel (FDP) und Jörg Berlemann (Grünen), seien stark zurückgegangen und ernüchternd. So sei der ÖPNV nicht attraktiv. Man werde und müsse am Ball bleiben, sind sich die Politiker einig.

Günter Haarlammert (CDU) fragt nach der Einschätzung der Klimaschutzmanagerin zur Reduktion des CO-Ausstoßes. Die Gemeinde hat sich in ihrem Klimaschutzkonzept zum Ziel gesetzt, diesen zwischen 2013 und 2030 um 29 Prozent zurückzufahren. Ob das realistisch sei? „Ja“, ist Alexandra Kattmann überzeugt und verweist zudem auf bemerkenswerte Zahlen aus dem Bereich Industrie und Gewerbe. Laut Stadtwerken Lengerich hat dieser Sektor seinen Stromverbrauch in den zurückliegenden Jahren fast halbiert (2015: 16 792 MWh; 2017: 9 321 MWh).